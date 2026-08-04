CDH Puebla condena comentarios discriminatorios de diputadas

La polémica por los comentarios discriminatorios de las diputadas locales de Morena, Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, escaló a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado de Puebla.

A través de un pronunciamiento, la dependencia señaló que la discriminación por edad atenta contra la dignidad de las personas adultas mayores, protegida por la Constitución y tratados internacionales.

La dependencia advirtió que conductas como ridiculizar o deshumanizar a este sector de la población —aun bajo un formato de humor o informalidad— promueven el edadismo como una forma de discriminación estructural.

Aunque la CDH Puebla valoró de forma positiva las disculpas públicas presentadas por ambas legisladoras el pasado 2 de agosto, enfatizó que este acto constituye solo el inicio de una reparación integral que exige garantías de no repetición.

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Posicionamiento de la CDH Puebla sobre expresiones estigmatizantes hacia personas adultas mayores y llamado al respeto de su dignidad pic.twitter.com/01pcoWHVvR — CDH Puebla (@CDHPuebla) August 4, 2026

Ante el anuncio de una nueva emisión del programa para abordar la polémica, la Comisión solicitó actuar con cautela para no convertir la transmisión en un escenario de revictimización, burla o banalización.

Además, remarcó que las autoridades y representantes populares poseen una responsabilidad mayor sobre el impacto de su discurso, por lo que deben conducirse con una perspectiva de derechos humanos.

La CDH ofreció acompañamiento institucional para que las diputadas refuercen su formación en derechos de las personas mayores y transformen sus plataformas en espacios que visibilicen el envejecimiento activo.

Editor: Renato León

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