Zacatlán entrega escrituras de predios a nueve familias

Como resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal de Zacatlán y el Gobierno del Estado de Puebla, nueve familias del municipio recibieron las escrituras que les brindan certeza jurídica sobre su patrimonio, a través del Programa de Regularización de Predios Urbanos y Suburbanos.

Durante la entrega, la presidenta municipal, Bety Sánchez, destacó que garantizar la seguridad jurídica del patrimonio familiar representa un paso fundamental para brindar tranquilidad y bienestar a las y los ciudadanos, al tiempo que reafirma el compromiso de la administración municipal de acercar programas que contribuyan al desarrollo de las familias zacatecas.

Asimismo, agradeció la confianza de la ciudadanía por acercarse a realizar este trámite y reconoció el respaldo del gobernador del estado, Alejandro Armenta, por impulsar acciones que fortalecen el patrimonio de las familias poblanas.

De igual forma, expresó su reconocimiento al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, y a la directora general de Tenencia de la Tierra y Población, Gloria España, por la coordinación institucional y el acompañamiento que hicieron posible esta entrega.

El Gobierno Municipal de Zacatlán reitera su compromiso de continuar impulsando acciones que otorguen certeza jurídica a las familias y mejoren su calidad de vida, mediante estrategias que permitan acercar este tipo de programas a quienes más lo necesitan.

Finalmente, se invita a la ciudadanía interesada en iniciar su proceso de regularización a acudir a la Ventanilla Única de Regularización de Predios, ubicada en la parte alta del CISZ, donde recibirán orientación y acompañamiento para realizar este trámite.

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