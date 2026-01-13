Camión de carga choca y destruye vivienda en Teziutlán

Una supuesta falla mecánica provocó que un camión de carga se impactara contra una vivienda en el municipio de Teziutlán, Puebla, sin que se registraran víctimas. El accidente ocurrió alrededor de las 11:30 horas en la zona conocida como Arco Oriente, en el barrio de La Pedrera.

De acuerdo con los reportes, la unidad, cargada con mercancía, perdió los frenos al descender por una pendiente y no pudo evitar colisionar contra la vivienda ubicada frente al camino, la cual quedó prácticamente destruida, quedando parcialmente en su interior.

Al momento del choque, la vivienda estaba desocupada, por lo que no se registraron pérdidas humanas ni personas lesionadas. Sin embargo, la construcción sufrió daños en aproximadamente el 80 por ciento de su estructura.

El conductor, único ocupante del camión, presentó una crisis nerviosa y una leve lesión en el rostro, por lo que fue trasladado a un hospital regional para su atención y quedó bajo resguardo de las autoridades municipales.

Personal de Protección Civil acudió al lugar para retirar la unidad siniestrada, mientras que la familia afectada fue trasladada a un albergue temporal en tanto se realizan las peritaciones correspondientes y la empresa responsable atienda los daños materiales.

#Puebla 🚨 Por una presunta falla mecánica, una unidad pesada fue a impactar contra una vivienda ubicada sobre el circuito arco oriente en el municipio de Teziutlán alrededor de las 11:30 am.



