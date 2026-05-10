Armenta resalta que Feria de Puebla transcurre en ambiente seguro

En un ambiente seguro, lleno de alegría y convivencia familiar, el gobernador Alejandro Armenta Mier, realizó un recorrido por la Feria de Puebla, donde entregó juguetes a niñas y niños, además de rosas a las madres con motivo del 10 de mayo.

Durante su visita, compartió con las familias asistentes y se tomó fotografías con las y los poblanos que disfrutaron de esta celebración. También visitó el espacio del Sistema de Información y Comunicación del Estado (SICOM), donde reconoció el trabajo de difusión y cercanía con la población.

El ejecutivo estatal resaltó que la Feria de Puebla transcurre en un ambiente seguro y ordenado, sin incidentes. Señaló que la vigilancia es permanente con apoyo de dos helicópteros y binomios caninos, como parte de las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno del Estado.

Asimismo, destacó que esta gran fiesta se organiza con la participación de las y los poblanos en coordinación con el sector empresarial, entre ellos la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Al recorrer el pabellón “Pueblita Por Amor a los Niños”, saludó y escuchó a las y los menores donde conoció a un alumno de la Escuela Primaria Simón Bolívar, ubicada en la colonia América Norte en la cual, el gobernador también estudió.

En el pabellón de Cocineras Tradicionales, reconoció el valor cultural y gastronómico de las diferentes regiones del estado, donde participan representantes de la Sierra Norte, Mixteca, Sierra Negra y valle de Tehuacán, quienes muestran la riqueza culinaria y las tradiciones de Puebla.

El gobernador afirmó que para la próxima edición se realizará un mayor esfuerzo para fortalecer la Feria de Puebla y consolidarla como uno de los eventos más importantes del país. También recordó que, después del 10 de mayo, la entidad continuará con actividades de gran relevancia, entre ellas la Olimpiada Nacional CONADE, el partido México contra Ghana el próximo 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc y el encuentro Perú contra España el 8 de junio. Además, subrayó que los estacionamientos en los estadios son gratuitos.

Reiteró que Puebla es tierra de campeonas y campeones, por lo que este sábado 9 de mayo se llevará a cabo la pelea con causa y contra las adicciones entre Julio César Chávez y Jorge “El Travieso” Arce.

Entre las y los visitantes a la Feria, Victoria Morán comentó que cada año acude con su familia a esta gran fiesta llena de tradición. Por su parte, Alfredo, originario de Puebla y residente en León, Guanajuato, celebró que en esta edición se tomara en cuenta a las niñas y niños con espacios inspirados en lugares emblemáticos de la ciudad. En tanto, Ana Isabel Becerra invitó a las familias a visitar la Feria de Puebla y a disfrutar de las actividades recreativas y culturales disponibles para todas las edades.

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