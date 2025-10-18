Hallan sin vida a persona desaparecida tras lluvias en Puebla

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, encabezada por Juan Enrique Rivera Reyes, informa la localización sin vida de Lázaro Gayoso Rodríguez, quien contaba con reporte de búsqueda, con lo que son 19 los fallecidos a causa de la contingencia pasada en el norte del estado.

El hallazgo fue posible gracias a la intervención coordinada de personal de esta área, así como de la Policía Estatal, el cuerpo de Bomberos del Estado de Puebla, el grupo de Inteligencia y Logística de PEMEX, así como de las autoridades municipales, quienes trabajaron de manera incansable en las acciones de búsqueda y rescate emprendidas en este municipio.

De manera inmediata se dio aviso a las autoridades ministeriales competentes para la realización de los procedimientos periciales y legales correspondientes, con el fin de garantizar el manejo adecuado y digno de la persona localizada.

Asimismo, se informa que una persona más fue añadida a la lista de no localizadas ayer por la noche y, con ello, continúan cinco reportes activos con ficha de búsqueda:

Ernesto Islas Aparicio , 54 años, Xicotepec de Juárez.

, 54 años, Xicotepec de Juárez. Liam Tadeo González Lechuga , 6 años, Huauchinango.

, 6 años, Huauchinango. Pedro Segura Muñoz , 75 años, Tetela de Ocampo.

, 75 años, Tetela de Ocampo. Sergio Franco Juárez , 70 años, Huauchinango.

, 70 años, Huauchinango. Albino Calderón Islas, 82 años, Naupan.

