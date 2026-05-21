Destinan mil mdp para modernizar Aeropuerto Hermanos Serdán

Con una inversión estatal de mil millones de pesos para la modernización del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán y la apertura de nuevas rutas internacionales hacia Houston, Texas, Newark-Nueva Jersey y Los Ángeles, California, el gobierno estatal que preside Alejandro Armenta Mier fortaleció la estrategia integral de atención a las y los migrantes poblanos, al garantizar mejores condiciones de conectividad, seguridad y servicios para quienes regresan directamente a su estado natal desde Estados Unidos.

Durante una rueda de prensa realizada en la Casa de Representación del Gobierno del Estado de Puebla en la Ciudad de México, Armenta Mier destacó que estas acciones permitirán que las y los connacionales regresen directamente a su estado natal en condiciones más dignas, seguras y eficientes. Señaló que el fortalecimiento aeroportuario responde a una visión humanista que reconoce el esfuerzo de las comunidades poblanas radicadas en la Unión Americana, quienes contribuyen al desarrollo económico y social del estado.

Ante migrantes invitados, el gobernador Alejandro Armenta Mier informó que, en coordinación con el Gobierno de México y la empresa administradora aeroportuaria vinculada al proyecto Mundo Maya, se ejecutarán obras de ampliación y reconstrucción integral de la terminal aérea, que incluyen nuevas salas de llegadas, modernización de bandas de equipaje, ampliación de estacionamientos y mejoras operativas.

Asimismo, anunció la construcción de un hotel frente al aeropuerto en colaboración con empresarios, con el objetivo de fortalecer la infraestructura de atención para pasajeros y aerolíneas.

El gobernador Alejandro Armenta reconoció la confianza de Volaris en Puebla al incorporar 12 nuevas rutas aéreas que incrementarán la conectividad nacional e internacional de la entidad. Destacó que el Gobierno del Estado mantiene respaldo permanente a las y los migrantes poblanos, al considerarlos una extensión de Puebla que fortalece el prestigio y crecimiento del estado más allá de las fronteras.

El Gobierno del Estado de Puebla reafirma su compromiso de trabajar con visión humanista y cercana para garantizar mejores condiciones de conectividad, atención y seguridad a las familias poblanas dentro y fuera del país, en el marco de la política nacional de atención a las y los mexicanos en el exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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