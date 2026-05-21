DIF Puebla Capital firma convenio con Asociación Civil Kunn para asistencia social

Como parte del compromiso que se tiene con la sociedad poblana, el Gobierno de la Ciudad que preside el alcalde Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital, que dirige la presidenta del Patronato, MariElise Budib, signó un convenio de colaboración con la Asociación Civil Kunn.

Mediante este documento se busca establecer las bases y mecanismos de coordinación interinstitucional para diseñar, implementar y ejecutar programas, proyectos y acciones conjuntas en materia de asistencia social, atención integral a grupos de atención prioritaria y desarrollo comunitario.

Dentro de las acciones en las que el DIF Puebla Capital y Kunn pueden colaborar se encuentra la impartición de educación sexual específicamente diseñada para cada grupo dentro de la educación básica, con materiales lúdicos y pedagógicos concretos para su correcto entendimiento.

Asimismo, Kunn cuenta con un programa de escuela para madres y padres de familias cuyos hijos e hijas estén inmersos en alguna problemática o presenten factores de riesgo del tipo psicosocial, en los que las y los adultos aprendan desde que enfoque abordar estas situaciones.

Es así como, el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital refuerzan el trabajo colaborativo con asociaciones civiles que permitan ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.

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