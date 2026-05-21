Hallan sin vida a Blanca Adriana, desaparecida en clínica de belleza de Puebla

Tras casi tres días de desaparecida, la búsqueda de Blanca Adriana se concentró en el estado de Tlaxcala, después de que se reportara el hallazgo de una mujer sin vida en un canal de riego, mismo que tenía características similares a las de la mujer desaparecida en Puebla el 18 de mayo cuando acudió a una clínica de belleza para un procedimiento estético.

Según informes preliminares, este cuerpo fue ubicado en la comunidad de Altzayanca, en un canal cercano a la calle 4 Norte con altura del Camino a Xarero; en dicho punto, pobladores llamaron a las autoridades para reportar el hallazgo de un cadáver.

Personal de la Policía Municipal llegó al lugar de los hechos y confirmó la presencia de un cuerpo inerte flotando en el agua, mismo que no tenía huellas de violencia visibles a primera vista.

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#ÚLTIMAHORA 🚨🕊️ Esta mañana reportan el hallazgo sin vida de Blanca Adriana, mujer que fue a hacerse un procedimiento estético en Puebla el pasado 18 de mayo.



Su cuerpo fue localizado al interior de una zanja en el estado de Tlaxcala.



Información en desarrollo. pic.twitter.com/8wL91vJKZu — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 21, 2026

Sin embargo, tras una inspección, se confirmó que la mujer que vestía ropa de color negro, tenía lesiones a la altura del abdomen, y sus características coincidían plenamente con las de Blanca Adriana V., por lo que se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala (FGJ), quienes darían informe correspondiente a sus homólogos de Puebla.

Aunque todavía se espera que familiares de la víctima acudan al anfiteatro para realizar la identificación visual, fuentes cercanas al caso aseguran que este proceso podría desarrollarse en solo unas horas para confirmar el trágico evento.

Hay que recordar que a Blanca Adriana la buscaban en Puebla debido a que acudió a la “Detox Clínica” en Calzada Zavaleta, con la intención de realizarse una liposucción, sin embargo, no salió del inmueble y videos de seguridad mostraban a Diana Alejandra N., supuesta médico, su hijo y y una empleada subir el cuerpo inerte de la mujer de 37 años a un automóvil particular.

El pasado miércoles, la unidad utilizada en este caso fue localizada, tras realizarse tres cateos en inmuebles de la familia señalada, por lo que las investigaciones continuaron para esclarecer el hecho.

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