Recuperan en Atlixco camioneta con reporte de robo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco localizaron una camioneta con reporte de robo vigente durante recorridos preventivos realizados en la colonia El León.

Personal del Centro Estratégico de Monitoreo alertó sobre la ubicación de una unidad con predenuncia de robo, por lo que los oficiales municipales acudieron al sitio y encontraron una camioneta Ford Ranger color blanco, modelo 2023, cuyas características coincidían con las reportadas.

Tras verificar el estatus legal del vehículo, se confirmó que contaba con reporte de robo, motivo por el cual fue asegurada y puesta bajo resguardo para su posterior presentación ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

La dependencia reafirmó su compromiso de trabajar coordinadamente para recuperar vehículos robados y fortalecer la seguridad en el municipio.

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