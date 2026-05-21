Congreso realiza mesas de trabajo para construir seguridad escolar

El Congreso del Estado de Puebla, a través de la diputada Azucena Rosas Tapia, presidenta de la Comisión de Cultura, llevó a cabo las “Mesas de Trabajo para la Construcción de Seguridad Escolar”, un espacio de diálogo interinstitucional y participación social orientado a recopilar propuestas para fortalecer estrategias preventivas y acciones enfocadas en la protección integral de niñas, niños y adolescentes en los entornos escolares.

Durante el evento, la diputada Azucena Rosas , presidenta de la Comisión de Cultura, destacó que la seguridad escolar debe entenderse como una responsabilidad compartida entre autoridades, docentes y familias; asimismo, señaló que educar no solo implica transmitir conocimientos, sino también acompañar, orientar y generar confianza en niñas, niños y adolescentes.

La legisladora subrayó el trabajo y la apertura del Congreso del Estado para construir políticas públicas y un marco jurídico sólido que fortalezca los entornos escolares. Mencionó que la seguridad escolar no tiene colores partidistas y requiere coordinación institucional, prevención, salud emocional, fortalecimiento docente y participación social.

En su intervención, la diputada Floricel González Méndez, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, destacó la importancia de abrir espacios de diálogo para fortalecer la seguridad escolar desde una visión humana, preventiva y cercana a las comunidades educativas.

Reconoció la importancia del trabajo coordinado entre autoridades, especialistas, docentes y sociedad civil para construir propuestas y rutas de acción que permitan prevenir problemáticas y fortalecer la protección de las comunidades escolares, al considerar que una escuela segura también representa bienestar para las familias y el futuro de Puebla.

Como parte de las actividades se desarrollaron ponencias sobre acciones preventivas en el marco normativo, protección integral con enfoque de derechos humanos e interés superior de niñas, niños y adolescentes. De igual manera, se instalaron mesas de trabajo enfocadas en prevención y entornos escolares seguros.

En este evento también participó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya. Asimismo, se contó con la asistencia de las diputadas María Soledad Amieva Zamora, Norma Estela Pimentel Méndez, Esther Martínez Romano y Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez.

También estuvieron presentes, José Enrique Martínez Peláez, subsecretario de Educación Obligatoria; representantes sindicales y organismos defensores de derechos humanos.

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