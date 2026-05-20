Delfina Pozos propone crear Ley de Cobertura Médica en Puebla

Con el objetivo de que ninguna persona que trabaje en el sector público se quede sin atención médica por el tipo de contrato que tiene, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para crear la Ley de Cobertura Médica para las Personas que Prestan Servicios al Estado de Puebla.

La propuesta busca garantizar acceso a servicios de salud para trabajadoras y trabajadores que actualmente laboran por honorarios, de manera eventual o bajo esquemas que hoy no les permiten contar con seguridad social, aun cuando desempeñan funciones dentro de instituciones públicas.

Por ello, se plantea un sistema de cobertura médica complementaria y progresiva, que incluiría atención médica general, urgencias, medicamentos esenciales, estudios básicos, hospitalización básica y acciones preventivas de salud.

Además, se establece que el programa se implementaría de manera gradual y conforme a la disponibilidad presupuestal, evitando afectar las finanzas públicas y sin generar endeudamiento.

La propuesta también deja claro que no se busca crear privilegios ni sustituir los sistemas de seguridad social ya existentes, sino cerrar una brecha de desigualdad que durante años ha dejado desprotegidas a muchas personas servidoras públicas.

Delfina Pozos Vergara afirmó que esta propuesta pone en el centro la dignidad humana y el derecho a la salud, impulsando un modelo más justo, responsable y humano para quienes diariamente trabajan por Puebla.

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