Construirán hotel frente al aeropuerto de Puebla, anuncia Armenta

El gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó la construcción de un nuevo hotel frente al Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán”, además de nuevas obras de infraestructura y ampliación de servicios en la terminal aérea.

En conferencia de prensa, el mandatario poblano explicó que ya se consiguió un terreno de hectárea y media frente al aeropuerto donde se construirá un nuevo hotel en coordinación con empresarios.

Reconoció que la obra responde a una petición de la aerolínea Volaris; abrirá 12 nuevos vuelos que partirán desde la entidad poblana, por lo que solicitó contar con infraestructura hotelera para garantizar hospedaje a pasajeros en caso de cancelaciones o desvíos de vuelos.

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También informó que se trabaja de la mano de Mundo Maya para habilitar una nueva sala de llegadas, además de una reconstrucción y ampliación integral de la terminal aérea, trabajos en los que se prevé una inversión de al menos mil millones de pesos.

Entre las obras previstas se encuentran la modernización del estacionamiento, nuevos sistemas para el manejo de equipaje y adecuaciones tecnológicas en las bandas transportadoras, con el objetivo de mejorar la comodidad y seguridad de los usuarios.

Editor: César A. García

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