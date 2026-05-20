PAN perfila posibles cartas para la alcaldía de Puebla en 2027

El Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla cuenta con una baraja de perfiles competitivos para buscar la alcaldía de la capital en el 2027, más allá de Blanca Alcalá.

Así lo aseguró el dirigente estatal, Mario Riestra Piña, quien aclaró que la expriista no ha manifestado interés en competir en el próximo proceso electoral.

En conferencia de prensa, precisó que, si bien Blanca Alcalá Ruiz es uno de los cuadros con mayor nivel de conocimiento entre la ciudadanía, actualmente solo trabaja al interior del partido.

“Tenemos perfiles muy competitivos, estoy muy seguro de ello; no solo está la lideresa Blanca Alcalá; ella a nosotros no nos ha comentado nada más que el de sumar electoralmente en el proceso al Partido Acción Nacional”, expresó.

Además, aseguró que, más allá de las impresiones externas, en el PAN cuentan con una amplia lista de mujeres que podrían abanderar su candidatura.

Te puede interesar: Congreso de la Unión convocará a periodo extraordinario para aplazar elección judicial

Entre ellas mencionó a Genoveva Huerta Villegas, actual secretaria general del partido; Gabriela Ruiz, dirigente del Comité Directivo Municipal en la capital.

Además de Mónica Rodríguez Della Vecchia, exdiputada local; Ana Teresa Aranda Orozco, exlegisladora federal; y Pilar Morán, exregidora.

Riestra Piña reiteró que el método para definir a la candidata o candidato en el municipio de Puebla será a través de encuestas.

Sin embargo, advirtió que el nivel de conocimiento tampoco garantiza ganar la candidatura, sino que también deben valorar otros aspectos, como la buena reputación y la preparación.

“En 2006, Felipe Calderón Hinojosa no era el perfil más popular ni el favorito en las encuestas para la candidatura presidencial del PAN, y terminó ganando la contienda interna y posteriormente la Presidencia de la República”, refirió.

Editor: César A. García

Te recomendamos: