IBERO Puebla alista tercera edición de su tradicional carrera

La tradicional carrera de la IBERO Puebla llega a su tercera edición. En esta ocasión, la fiesta deportiva se llevará a cabo el domingo 5 de julio de 2026 en punto de las 7:00 horas, en la que más de mil 400 corredoras y corredores transitarán por las calles de San Andrés Cholula y Puebla, para ser acreedores de una medalla conmemorativa del evento con la leyenda Ser y hacer comunidad, alusiva a la campaña universitaria.

Para dar a conocer las playeras y medallas, las autoridades universitarias y de San Andrés Cholula se dieron cita para poner en alto la esencia colectiva y de unión que tiene la comunidad ampliada de la Universidad Jesuita. El rector, Alejandro Guevara Sanginés, expresó la importancia de este evento para todos sus participantes. “Somos y hacemos comunidad en este tipo de eventos que nos permiten unir lazos”. Y exhortó: “Ojalá empiecen a entrenar, porque el 5 de julio tienen una cita con la IBERO Puebla”.

José Cervantes Sánchez, director general del Medio Universitario, fue el portavoz del ánimo de las y los Gansos IBERO Puebla, que “es una comunidad donde todos los días hay convivencia entre cientos o miles de personas […] pero también tiene resonancia en toda la periferia de Puebla, y nos sabemos parte de esa comunidad”. De ahí la relevancia y emoción ante esta fiesta deportiva.

Para acompañar esta fiesta, Nohemí Azcatl Cortés, secretaria del Bienestar de San Andrés Cholula —municipio donde las y los corredores de esta tercera edición transitarán—, aseguró que este tipo de actividades son “una herramienta poderosa para transformar realidades”. Expresó: “Nosotros impulsamos acciones que fomentan estilos de vida saludable. Por ello, celebramos que la IBERO Puebla coloque el deporte como vía para la formación integral de las y los jóvenes”.

Esa congruencia y alineación con el bienestar integral de la sociedad es lo que le valió a la IBERO Puebla la entrega de un tercer aval consecutivo para realizar este recorrido por parte de José Vázquez Cabrera, presidente de la Asociación Poblana de Atletismo. El documento da fe a nivel nacional de la importancia y legalidad de la forma en que la IBERO Puebla nutre su comunidad a través del deporte.

Javier Ortiz Garnica, coordinador de Educación Física y Deportes de la Universidad, fue quien detalló la logística y detalles de la carrera, donde explicó que los premios serán en especie con regalos simbólicos para los tres primeros lugares de las distancias de 5 y 10 kilómetros. De igual manera, se contará con una distancia recreativa de 3 km, en la que podrán participar familias con niños pequeños y mascotas.

Las categorías son las ya conocidas en ediciones anteriores: General —abierta al público— y Comunidad —para estudiantes de licenciatura, posgrado y bachillerato, egresados, colaboradores y profesorado—, ambas en rama varonil y femenil.

El costo de inscripción es de $390.00 en la Caja de la Universidad y de $417.00 en la plataforma www.chronostart.com.mx. Pero prepárate, porque el lunes 15 de junio de 2026 podrás comprar tus boletos en la Caja por tan solo $375.00. En esta venta especial, podrás acudir al campus de 11:00 a 15:00 horas para ser parte de esta fiesta, conocer a Xavi y concursar por premios y sorpresas de nuestros patrocinadores. ¡No te olvides de pasar por tu paquete de corredor! Podrás recogerlo el próximo sábado 4 de julio en el campus, donde disfrutarás de un buen momento con la Comunidad y nuestros patrocinadores.

La voz de las y los estudiantes y egresados de la Universidad estuvo presente con los rostros de la Carrera IBERO Puebla, Dana Vega y Vero Runner, ambas egresadas que regresan a su comunidad en cada edición, y Arturo Delint Aguilar, integrante del equipo de atletismo de la Universidad. El estudiante deseó que cada persona que dude en inscribirse recuerde: “La satisfacción que da el terminar la carrera es muy grande, y como la comunidad de la IBERO Puebla es increíble, te van a apoyar siempre”.

Vero Runner invitó a toda la sociedad poblana a comenzar su vida activa de la mano de la Universidad Jesuita, pues si bien reconoció que en ocasiones falta motivación e impulso, esta es una gran oportunidad para empezar en “una de las carreras más significativas de Puebla”. Dana Vega coincidió: “Es una carrera muy amigable en la que van a estar rodeados de mucha comunidad. Es lo que tiene la IBERO Puebla, una comunidad padrísima”.

Te recomendamos: