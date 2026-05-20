Lanzan convocatoria para el Premio BASF–UDLAP 2026

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la empresa BASF México anuncian la 12.ª edición del Premio BASF–UDLAP “Innovar para el futuro”, la cual busca reconocer la innovación y creatividad en el planteamiento de soluciones a grandes retos globales relacionados con la seguridad alimentaria, calidad de vida, cuidado, aprovechamiento y conservación del agua, la restauración de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático y la implementación de propuestas de economía circular.

“Este premio nació hace más de una década con el compromiso de impulsar la formación de profesionales capaces de generar soluciones para un futuro mejor. En este año en particular estamos dando un énfasis muy importante en algo que nos debe ocupar y preocupar en el futuro y en el presente: el cuidado justamente del agua”, señaló el Dr. José Daniel Lozada Ramírez, vicerrector Académico de la UDLAP, durante la presentación de la convocatoria al Premio BASF–UDLAP “Innovar para el futuro” 2026.

Asimismo, el Dr. Lozada resaltó la importancia de que la UDLAP cuente con el respaldo de una empresa líder a nivel mundial como BASF, cuya trayectoria y prestigio fortalecen el alcance y credibilidad de esta iniciativa. También explicó que el premio mantiene una estrecha relación con otros proyectos desarrollados al interior de la Universidad de las Américas Puebla, como la Cátedra UNESCO en Riesgos Hidrometeorológicos, la cual “va muy de la mano justamente con el estudio de estos riesgos, del cuidado y la preservación de la calidad del agua”, explicó.

Esta convocatoria está dirigida a estudiantes de cualquier institución de educación superior que hayan concluido sus estudios en el ciclo otoño 2025-primavera 2026 o que se encuentren cursando el último año de su licenciatura o posgrado, relacionados con las áreas: agua, alimentos, agricultura, energía, farmacia, nutrición, materiales, medio ambiente, química, industria y afines.

“En BASF estamos convencidos de que las soluciones que generan el cambio provienen de las ideas frescas de los jóvenes científicos e investigadores. En los 12 años que tiene el premio BASF-UDLAP Innovar para el Futuro, hemos colaborado con la UDLAP para apoyar la creación de soluciones de sustentabilidad para afrontar los grandes retos de la sociedad. Estamos convencidos de que el mejor manejo y aprovechamiento de recursos es uno de los caminos. Este año, el agua es nuestro enfoque primordial: cuidar de ella y fomentar proyectos dirigidos a los retos que como país enfrentamos. Por eso nuestra colaboración con la UDLAP es tan importante, porque apoya de forma integral estas soluciones desde la academia y desde el sector privado”, mencionó José Luis Acosta, gerente de Asuntos Corporativos, Sustentabilidad y Gobierno de BASF para México, Centroamérica y el Caribe.

Requisitos, premios y fechas importantes de la convocatoria:

Cada participante deberá presentar su proyecto de investigación de manera individual, el cual debe incluir un resumen de cinco cuartillas en formato PDF y un video con duración máxima de dos minutos en formato MP4, de proyectos enfocados en:

Seguridad alimentaria

Calidad de vida (eficiencia energética y movilidad)

Cuidado, aprovechamiento y conservación del agua

Cuidado y restauración de la biodiversidad

Atención y mitigación del cambio climático

Implementación de propuestas de economía circular

El proceso de evaluación consta de tres etapas: selección preliminar de los mejores proyectos por categoría, exposición oral ante el jurado y una ronda final con defensa oral para los tres primeros lugares frente al jurado, que estará integrado por expertos de BASF, académicos de la UDLAP y especialistas de otras instituciones. Los tres mejores trabajos recibirán un reconocimiento y un incentivo económico: $70 mil pesos para el primer lugar, $35 mil para el segundo y $17 mil 500 para el tercero.

Los interesados podrán enviar sus propuestas hasta el 31 de julio de 2026 al correo electrónico premio.basfudlap@udlap.mx. Para más detalles, consulta la convocatoria completa en la página https://www.udlap.mx/files/convocatorias/basf.pdf.

Cabe comentar que esta iniciativa busca impulsar proyectos de investigación desarrollados por jóvenes universitarios, en congruencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como con las resoluciones de las Conferencias de las Partes 30 de Cambio Climático y 16 de Biodiversidad, además de los planteamientos del Reporte de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial 2026.

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