Lilia Cedillo inaugura gira de promoción del Doctorado en Francia

La rectora Lilia Cedillo Ramírez inauguró la gira de promoción del Doctorado en Francia, así como las colaboraciones científicas franco-mexicanas, que buscan reunir a representantes de universidades francesas con académicos, investigadores, estudiantes y autoridades de la BUAP para presentar el sistema y oferta de posgrado de ese país.

A 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia, la BUAP, a través de la Dirección de Internacionalización, y en colaboración con la Embajada de Francia en México y Campus France, fue sede de esta gira en la que se presentó la oferta de posgrado, sesiones informativas, académicas y técnicas, así como encuentros directos para promover oportunidades de formación doctoral en Francia y los mecanismos de cooperación científica bilateral y europea.

En el acto estuvieron presentes el vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado, Ygnacio Martínez Laguna; José Ramón Eguibar Cuenca, director general de Internacionalización; las doctoras Mélie Cornet, agregada de cooperación científica del Institut Français d’Amérique Latine de la Embajada de Francia en México; Ofelia Cervantes Villagómez, cónsul honoraria de Francia en Puebla; y Elise Fijak, responsable del campus France en Puebla.

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