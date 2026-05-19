Lilia Cedillo confirma pase directo en 99 programas de la BUAP

Uno de los compromisos fundamentales de la BUAP es brindar a los jóvenes más oportunidades de acceso a la educación media superior y superior. Ante ello, la institución estableció el ingreso directo a 99 programas educativos; es decir, las y los aspirantes que realizaron exitosamente su registro al Proceso de Admisión 2026 no tendrán que realizar el examen correspondiente.

La rectora Lilia Cedillo Ramírez afirmó que esta acción surge después de analizar las condiciones de 99 programas académicos, en los cuales se tiene cupo suficiente. Para ello, la institución examinó las condiciones de acuerdo con los cupos establecidos por los Consejos de Unidad Académica. Para validar si el programa educativo elegido forma parte de este beneficio, tendrán que imprimir su Formato de Asignación, donde se especifica esta información.

Dichos aspirantes deberán cumplir en su totalidad con las fechas, requisitos y procedimientos establecidos en la convocatoria de inscripción, la cual será publicada el próximo 18 de julio.

En el caso de aquellos programas educativos de nivel medio superior o superior que no se encuentren dentro de este esquema, los aspirantes sí deberán presentar la evaluación virtual el 20 de junio, conforme a lo establecido en la convocatoria.

Del total de programas de pase directo para el Proceso de Admisión 2026, 10 corresponden al nivel medio superior en la capital poblana (dos) y en extensiones regionales (ocho).

En cuanto al nivel superior, 89 opciones profesionales están distribuidas en las cuatro áreas de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Naturales y de la Salud e Ingeniería y Ciencias Exactas. Dichas opciones profesionales son en modalidad escolarizada en la ciudad de Puebla y complejos regionales, así como en la modalidad a distancia, mixta y semiescolarizada.

Consulta el listado de Programas con Ingreso Directo en https://bsu.buap.mx/gkx.

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