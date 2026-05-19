IBERO Puebla impulsa proyecto turístico en Xicotepec de Juárez

La IBERO Puebla, convencida de que la conexión con la realidad es uno de los pilares de la educación, destacó una vez más gracias a sus jóvenes talentos, quienes brindaron acompañamiento, asesoría y perspectivas para potenciar a nivel nacional e internacional el turismo en el pueblo mágico de Xicotepec de Juárez, ubicado en la zona serrana de Puebla.

A cargo de este proyecto estuvo un fructífero grupo de futuras y futuros licenciados en Administración Turística y de la Hospitalidad. El grupo realizó múltiples visitas al municipio, en las cuales pudieron identificar sus fortalezas, la belleza natural del lugar, la hospitalidad de su gente, sus áreas de oportunidad y potencialidades que van desde sus mayores atractivos culturales hasta la gestión turística del lugar.

Esto resultó en el proyecto de Evaluación del sistema turístico y formulación de estrategias de mejora, donde se analizaron de manera personalizada cuatro aspectos fundamentales: el sistema turístico, el Centro Ceremonial Xochipila, el Museo Casa Carranza y el fortalecimiento de la cultura turística. Este documento fue presentado y entregado personalmente a las autoridades municipales y turísticas de Xicotepec, en un ejercicio que demostró el talante académico del estudiantado.

La Dra. Lilia Vélez Iglesias, directora general Académica, expresó el orgullo de recibir en la Universidad a las autoridades del pueblo mágico, no solo por su importancia para el estado, sino por el motivo de su visita. “Estamos profundamente agradecidos de que nos hayan dado la oportunidad de que nuestros estudiantes pusieran sus conocimientos para el desarrollo de este proyecto de evaluación del sistema turístico y formación de estrategias de mejora del municipio”, dijo.

“Nuestras y nuestros estudiantes desarrollan sus capacidades y competencias a partir de acercarse al entorno en el que estamos viviendo […] ponen esos conocimientos, habilidades y competencias al servicio para poder resolverlas o mejorarlas”. Dra. Lilia Vélez.

“Estamos convencidas y convencidos de que el proceso ha sido doblemente benéfico: para ustedes y para nuestros estudiantes. Estamos agradecidos por la confianza; es un signo de que creen en lo que hacemos, en las habilidades que estamos desarrollando. Esperamos que este proyecto realmente potencie a Xicotepec como una zona turística, donde haya participación de la comunidad y que sea una alternativa en términos de desarrollo económico para la región”, expresó la directora general.

Por su parte, el Mtro. Vladimir Barra Hernández, coordinador de la Licenciatura en Administración Turística y de la Hospitalidad, remarcó el importante papel del estudiantado al ser el corazón de la institución y del cambio. Este proyecto, explicó, sentó las bases de una relación que “está más viva que nunca”.

Igualmente, la académica que acompañó este proyecto, la Mtra. Claudia Marín Berttolini, detalló cómo fue el arduo proceso de evaluación, análisis y transformación in situ, donde “ya hay estrategias de desarrollo y mucha participación de los diferentes actores”.

La catedrática detalló: “Aprovechando esos recursos, generamos estrategias más sólidas para fortalecer esas economías y que los recursos que el turismo pueda generar para Xicotepec incidan en la calidad de vida de la población, en un mayor crecimiento de su infraestructura y servicios turísticos”.

Las autoridades de Xicotepec presentes en este intercambio fructífero que afianza la colaboración, también expresaron su felicitación, gratitud y orgullo por esta amistad institucional que se pacta gracias al talento estudiantil. El presidente municipal, el Lic. Carlos Barragán Amador aseguró: “Para nosotros son puntos de vista de alguien externo; nos enriquece el panorama de lo que tenemos que hacer para mejorar en nuestro pueblo. Estoy seguro de que vamos a sacar cosas positivas que vamos a implementar”.

A nombre de todo su gabinete, extendió la gratitud: “Nos da mucho gusto que jóvenes poblanos como ustedes contribuyan y hagan un proyecto. Felicidades por la carrera que están estudiando”, pues motiva el cambio y ve de manera cercana las necesidades de las comunidades y contextos donde se insertan.

Finalmente, la regidora de turismo, la Mtra. Noelia Arroyo Espinosa, y el director de Profesionalización y Regularización Turística de la Secretaría de Turismo del Estado, el Mtro. Luis Miguel de la Rosa Bachbush reconocieron el valor de esta retroalimentación y la cercanía de este proyecto. “Ustedes [estudiantes] con ojos frescos llegan y dan una retroalimentación que prácticamente está alineada con lo que nos pide la Federación […] me parece un gran trabajo”.

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