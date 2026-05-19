Elon Musk pierde demanda contra OpenAI por estar fuera de plazo

Un jurado federal desestimó la demanda de Elon Musk contra OpenAI y sus cofundadores, al considerar que fue presentada fuera de plazo, lo que cierra el caso en el sector de la inteligencia artificial.

La decisión fue confirmada por la jueza Yvonne González Rogers, del tribunal de Oakland, California, quien respaldó el criterio del jurado sobre la prescripción de los hechos.

Asimismo, el jurado determinó que las acusaciones contra Sam Altman, Greg Brockman, la Fundación OpenAI y Microsoft no podían proceder debido a que habían expirado los plazos legales correspondientes.

El proceso incluyó tres semanas de audiencias en las que participaron figuras relevantes del sector de la inteligencia artificial, en un caso seguido de cerca en Silicon Valley.

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Elon Musk argumentó que OpenAI abandonó su misión original como organización sin ánimo de lucro para convertirse en una empresa comercial dominante en el sector de la IA.

El magnate dusfaricano también sostuvo que una donación de 38 millones de dólares fue utilizada para desviar la misión inicial de la compañía hacia fines comerciales.

El fallo representa un alivio para OpenAI, que enfrentaba el riesgo de tener que volver a operar como entidad sin fines de lucro, lo que habría afectado su salida a bolsa y la inversión de grandes compañías.

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