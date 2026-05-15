Meta y Google usan marcas infantiles para promover redes seguras

Meta y Google recurrieron a reconocidas marcas infantiles como Plaza Sésamo, Girl Scouts of the USA y Highlights para impulsar campañas enfocadas en enseñar a niños y padres a utilizar la tecnología de manera moderada y responsable. No obstante, la estrategia ha generado fuertes críticas debido a que ambas compañías enfrentan acusaciones de diseñar plataformas y aplicaciones que dificultan que los menores se desconecten de las redes sociales.

De acuerdo con documentos internos y declaraciones públicas, las alianzas fueron financiadas con decenas de millones de dólares aportados por los gigantes tecnológicos. A través de revistas ilustradas, personajes infantiles y canciones educativas, estas organizaciones alcanzaron a cientos de miles de familias con mensajes sobre hábitos digitales saludables y control del tiempo frente a las pantallas.

Los críticos aseguran que estas colaboraciones representan una contradicción importante, ya que las mismas empresas que promueven el “uso responsable” han sido señaladas por desarrollar algoritmos y funciones pensadas para mantener a los usuarios conectados el mayor tiempo posible. Especialistas en salud infantil y pediatras han advertido en repetidas ocasiones que muchos menores de 12 años aún no deberían tener acceso constante a teléfonos inteligentes o redes sociales.

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Además, defensores de los derechos de los padres consideran que este tipo de asociaciones pueden afectar la credibilidad de instituciones históricamente confiables para la crianza y educación de los niños. Durante décadas, organizaciones como Girl Scouts y Plaza Sésamo han sido vistas como referencias positivas para las familias, por lo que su relación con las empresas tecnológicas ha despertado preocupación y debate público.

Las críticas se producen en un contexto complicado para Meta y Google, compañías que actualmente enfrentan múltiples demandas relacionadas con el impacto de las redes sociales en la salud mental de adolescentes y jóvenes. Uno de los casos más recientes concluyó con una sentencia de seis millones de dólares contra ambas empresas, alimentando aún más las acusaciones sobre prácticas que podrían fomentar conductas adictivas entre los menores.

Rose Bronstein, madre del adolescente de 15 años que se suicidó tras sufrir acoso en internet, cuestionó duramente estas campañas. “Es como si Plaza Sésamo se asociara con Philip Morris para enseñar a los niños a fumar cigarrillos de forma segura”, declaró. Estas declaraciones se suman a las críticas de familias y activistas que consideran insuficientes las iniciativas contra el impacto de las plataformas en los jóvenes.

Editor: Edgar Espinoza

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