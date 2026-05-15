Lupita Cuautle exhorta a autoridades auxiliares a mantener cercanía con habitantes

Lupita Cuautle, presidenta municipal de San Andrés Cholula, encabezó la quinta reunión de trabajo con autoridades auxiliares, con el propósito de dar seguimiento a las principales necesidades de las comunidades y reforzar la coordinación entre el Ayuntamiento, las juntas auxiliares, inspectorías y delegación Atlixcáyotl.

Durante su mensaje, la edil informó sobre el cumplimiento de las peticiones realizadas por cada comunidad en materia de servicios públicos, reparación y mantenimiento de vialidades, atención de áreas públicas y espacios comunes, así como la priorización en seguridad, obras y compromisos cumplidos dentro de la agenda de gobierno municipal. Destacó que estos encuentros permiten evaluar avances, atender pendientes y mantener un diálogo constante.

Asimismo, exhortó a las autoridades auxiliares a mantener cercanía con las y los habitantes de sus comunidades, ponderando el trabajo institucional y la coordinación permanente con las distintas áreas del Ayuntamiento para dar respuesta concretas a las necesidades ciudadanas, haciendo a un lado las presiones políticas.

Por su parte, las autoridades auxiliares reconocieron el avance de todas peticiones y disposición de la presidenta municipal para mantener una comunicación permanente en todo momento.

Con estos ejercicios de participación y cercanía, el Gobierno Municipal consolida una agenda de trabajo cercana con enfoque en el bienestar social y la seguridad de San Andrés Cholula.

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