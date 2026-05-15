Microsoft defiende su millonaria apuesta por OpenAI

El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, defendió su decisión de invertir miles de millones de dólares en OpenAI, empresa creadora de ChatGPT, durante el juicio que enfrenta la compañía junto al empresario Elon Musk.

Durante su participación en la corte de California, Nadella aseguró que Microsoft asumió un “riesgo calculado” al apostar por OpenAI desde 2019, cuando el desarrollo de la inteligencia artificial aún generaba dudas dentro de la industria tecnológica.

El CEO explicó que la compañía decidió confiar en el potencial de la inteligencia artificial y respaldar económicamente a OpenAI. La inversión actualmente supera los 13 mil millones de dólares.

Las declaraciones surgen en medio de la demanda presentada por Elon Musk, cofundador de OpenAI, quien acusa a la empresa y a Microsoft de incumplimiento de contrato, alegando que lo habían “engañado”, ya que la idea original era desarrollar una inteligencia artificial en beneficio de la humanidad sin priorizar fines comerciales.

Nadella también aseguró que Musk nunca se contactó directamente con Microsoft para expresar alguna preocupación sobre la alianza de ambas compañías ni sobre posibles incumplimientos a los principios originales de OpenAI.

El caso continúa desarrollándose en Estados Unidos y podría influir en el futuro de OpenAI, considerada actualmente como una de las empresas más importantes en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Editor: Arturo Medina