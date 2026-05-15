Detienen a presunto ladrón en Texmelucan; arrojó llanta a policías

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Martín Texmelucan detuvieron a Heriberto “N”, presunto ladrón, que durante su intento de huida, arrojó un neumático y una bicicleta de montaña color blanco a los uniformados.

El operativo se derivó de una llamada anónima que reportó el ingreso de un sujeto a un domicilio particular, sobre la calle Manuel P. Montes, en la localidad de El Moral. Los oficiales acudieron de inmediato al lugar y observaron a un masculino salir del inmueble, iniciando una persecución.

Gracias a la intervención de los elementos municipales, el presunto responsable fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación legal. Durante su intento de huida trató de agredir a los oficiales con la llanta.

La acción fue resultado de la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, personal de la Secretaría de Marina, Policía Estatal y Policía Municipal.

El gobierno municipal que preside Juan Manuel Alonso Ramírez reafirmó su compromiso de continuar trabajando coordinadamente para fortalecer la seguridad y salvaguardar la integridad de las familias texmeluquenses.

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