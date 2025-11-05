Inauguran Feria de Estadía, Formación Dual y Empleo 2025 en Texmelucan

Con la finalidad de conectar talento humano con empresas locales, se inauguró la Feria de Estadía, Formación Dual y Empleo 2025 en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, actividad que se llevó a cabo entre la UTH en coordinación con el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan y la CANACO SERVyTUR.

En su intervención, el presidente municipal Juan Manuel Alonso Ramírez destacó la importancia de emprender a través de la creación de nuevas empresas locales, ya que por medio de estas se generan más espacios laborales para los ciudadanos; así mismo, reiteró su compromiso para continuar trabajando de manera conjunta en pro de los jóvenes para ampliar sus oportunidades laborales.

Mirna Inés Toxqui Oliver, rectora de la UTH, reconoció la disposición del Gobierno Municipal de Texmelucan para trabajar conjuntamente en beneficio de la comunidad educativa, ya que una gran parte de estudiantes de dicha casa de estudios son texmeluquenses; recalcó que estos vínculos fortalecen el desempeño de los estudiantes que amplían sus oportunidades en el sector laboral.

Con la participación de 33 empresas de diferentes sectores —alimentario, textil, servicios, automotriz, financiero, educativo, manufactura, comercio, entre otros— y la CANACO SERVyTUR de San Martín Texmelucan, se vinculó a estudiantes con diferentes oportunidades laborales.

Finalmente, Sabas López Rico, presidente CANACO SERVYTUR San Martín Texmelucan, mencionó que el trabajo coordinado entre diferentes instancias contribuye a consolidar a las empresas locales.

El evento contó con la presencia del regidor Juan Carlos Sánchez Escobar, el secretario del ayuntamiento, José Luis Hernández Menchaca, y funcionarios del gobierno municipal de San Martín Texmelucan.

