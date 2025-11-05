Gobierno de Puebla inaugura nueva ruta aérea Puebla–Guadalajara

El gobierno que encabeza el mandatario Alejandro Armenta inauguró la nueva ruta Puebla–Guadalajara de la aerolínea Volaris, la cual inició operaciones el pasado 2 de noviembre. Este vuelo fortalece la integración, el crecimiento y el desarrollo económico del Estado, un esfuerzo conjunto con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Su visión de un país más conectado y con mayores oportunidades permitió concretar este proyecto, que genera empleos y promueve la competitividad regional.

En dicho contexto, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que este nuevo enlace representa una puerta abierta al comercio, al turismo, a la cultura y al intercambio de ideas. Explicó que la ruta une dos regiones con gran potencial y permite a Puebla alcanzar una mayor conexión, no solo con el occidente, norte y sur del país, sino también con Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Subrayó que el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán se consolida como un punto estratégico para el crecimiento de la entidad y de México.

En su intervención, el director de Distribución, Desarrollo de Mercados y Carga de Volaris, Jorge Roberto García Rojas, expresó su reconocimiento a los clientes que confiaron en la aerolínea, así como a las autoridades, socios comerciales y medios de comunicación que contribuyeron a difundir esta nueva ruta. Resaltó que Puebla es una de las regiones más dinámicas del país y que Guadalajara se ha posicionado como un centro de innovación y negocios. Señaló que la nueva conexión fortalece los lazos comerciales y turísticos entre ambas entidades y genera más oportunidades de crecimiento.

Por su parte, el subdirector general de Aeropuertos del Grupo Mundo Maya, David Sandoval Martínez, informó que el vuelo inaugural de Volaris, número 1398, partió con destino a la ciudad de Guadalajara. Reconoció que Puebla se distingue por su riqueza turística, cultural y gastronómica, lo que le permite consolidarse como un entorno de oportunidades, al conectar personas y destinos. Agradeció la confianza de Volaris y el respaldo del Gobierno del Estado para fortalecer el ecosistema aeroportuario de la zona centro del país, lo que garantiza operaciones seguras y eficientes.

En el evento estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Turístico de Puebla, Carla López-Malo Villalón; el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla, Juan Pablo Cisneros; la presidenta de Coparmex Puebla, Beatriz Camacho Ruiz; y el tesorero del Consejo Coordinador Empresarial, Fabrizio Pizarro Pro, quienes coincidieron en que esta nueva ruta representa un paso firme hacia la consolidación de Puebla como un nodo logístico, turístico y de inversión en el centro del país.

