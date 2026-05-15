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viernes, mayo 15, 2026
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Armenta entrega apoyos y llama al progreso en San José Chiapa

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Foto: Gobierno de Puebla.

En gira de trabajo en San José Chiapa, el gobernador Alejandro Armenta hizo entrega de apoyos al campo y a grupos vulnerables, reafirmando que trabaja para todos en sincronía con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su última visita a este municipio atendió a un grupo reducido de inconformes por la instalación de una recicladora.

En esta ocasión y ante la presencia de un millar de habitantes de San José Chiapa, el gobernador invitó a todos a sumarse al desarrollo y progreso de Chiapa para el bienestar de las familias con una atención cercana y permanente en temas como la dotación de agua y vivienda.

De esa manera, refrendó su compromiso con la población en esta entrega de apoyos, validando su legitimidad y cercanía con todos sin distinción y con respeto.

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