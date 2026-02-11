Puebla reafirma estrategia de seguridad con tecnología y coordinación

Con el objetivo de mantener la tranquilidad en el estado de Puebla y al encabezar la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, el gobernador Alejandro Armenta reafirmó la estrategia basada en la coordinación interinstitucional, el uso de tecnología y el trabajo de inteligencia a favor del bienestar de las familias poblanas.

Con una inversión récord en videovigilancia de más de 6 mil 200 equipos que darán cobertura en las 31 microrregiones en materia de seguridad, el titular del Ejecutivo estatal reconoció el trabajo de los ayuntamientos, así como la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (SEMAR), particularmente en municipios como San Martín Texmelucan y Huejotzingo, donde se ha fortalecido la presencia operativa, ya que se cuenta con mayores capacidades institucionales para atender las incidencias y avanzar en la prevención del delito.

El gobernador de Puebla resaltó que la seguridad es la prioridad del Gobierno Estatal y del Gobierno Federal, por lo que exhortó a los presidentes municipales a atender de manera integral las causas de la seguridad con prevención, estrategia, coordinación y enfoque social, siguiendo la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, anunció una inversión histórica en videovigilancia, derivada de la reorganización del estado en 31 microrregiones. Se instalarán 200 cámaras por microrregión, lo que permitirá colocar más de 6 mil 200 cámaras con botones de pánico, conectadas al C5 y a los C2 municipales, con conectividad satelital. Destacó que esta estrategia, apoyada por el Programa de Obra Comunitaria, representa un hecho inédito en el uso de tecnología para la protección de la población, y se alinea con la política nacional de seguridad.

En Puebla no se baja la guardia y la seguridad se construye con coordinación, tecnología y trabajo permanente para garantizar el bienestar y la tranquilidad de las familias.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que 20 policías estatales participaron en el Tercer Curso de Adiestramiento Táctico-Policial, impartido por la Secretaría de Marina, con lo que suman 97 elementos capacitados, quienes replicarán estos conocimientos para fortalecer la profesionalización de la corporación.

Con la participación de autoridades de 16 municipios, se acordó implementar patrullajes aéreo-terrestres, la instalación de 218 cámaras de videovigilancia en la autopista México–Puebla, tramo Esperanza–Amozoc, así como la operación de un Centro Estratégico de Seguridad y Atención al Turismo (CESAT). Finalmente, se realizará un operativo por el Carnaval de Huejotzingo, con más de 300 elementos de los tres órdenes de gobierno, para celebrar en paz y con responsabilidad estas festividades.

