Aprueban exhorto para garantizar espacios accesibles a personas con discapacidad

La Comisión de Atención a Personas con Discapacidad aprobó el proyecto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los Ayuntamientos y Concejos Municipales a que realicen los ajustes razonables necesarios para garantizar que sus dependencias, entidades y organismos cuenten con condiciones y espacios accesibles para las personas con discapacidad, así como para que capaciten y sensibilicen a su personal de forma permanente, para garantizar la prestación de trámites y servicios sin discriminación y con pleno respeto de los derechos humanos.

En su intervención, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez expuso que las administraciones municipales tienen un reto y una deuda con las personas con discapacidad, pues es necesario que realicen ajustes razonables, garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad y destinen un presupuesto específico, con perspectiva de género, derechos humanos e inclusión.

Por su parte, las diputadas María Soledad Amieva Zamora y Luana Armida Amador Vallejo coincidieron en que es necesaria la asignación de recursos, e incluso, contar con una instancia que mida y evalúe la aplicación de las medidas establecidas en la Ley.

En la sesión, donde se aprobó la propuesta impulsada por la legisladora Kathya Sánchez Rodríguez, estuvieron presentes las diputadas Luana Armida Amador Vallejo, María Soledad Amieva Zamora, Norma Estela Pimentel Méndez, Guadalupe Yamak Taja y Esther Martínez Romano.

