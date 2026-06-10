CEASPUE impulsa cultura del agua en escuelas y espacios públicos

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y como parte de la estrategia impulsada por el gobernador Alejandro Armenta para fortalecer la educación ambiental en la entidad, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE) acercó actividades de cultura del agua a niñas, niños, jóvenes y población en general, con el propósito de fomentar prácticas responsables para la protección de este recurso esencial.

Durante cuatro días de actividades, mil 414 personas, entre estudiantes de nivel básico, personal docente, trabajadoras, trabajadores y ciudadanía en general, participaron en pláticas informativas, talleres, dinámicas recreativas y proyecciones audiovisuales orientadas a fortalecer la conciencia sobre la preservación del medio ambiente y el uso responsable del agua.

Las actividades fueron desarrolladas en el Centro Escolar “José María Morelos y Pavón” de la ciudad de Puebla, en el preescolar indígena “Emiliano Zapata” de Nealtican, la empresa “Maulec” en Nopalucan y en el parque “El Ameyal” de Cuautlancingo.

La CEASPUE continúa con acciones integrales que incluyen a todos los sectores de la población, al compartir información sobre la importancia del aprovechamiento y saneamiento del vital líquido como parte del Plan Hídrico Nacional, el cual permitirá la salud de cuerpos de agua y mejor calidad de vida para todas y todos.

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