Morena condena viajes de lujo y gastos ostentosos de alcaldesa de Acatlán

La dirigencia de Morena en Puebla tronó contra la presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, al condenar los viajes de lujo y gastos ostentosos que ha realizado, advirtiendo que su caso es vigilado por los órganos internos del partido.

En conferencia de prensa, el vocero del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Agustín Guerrero Castillo, lanzó un llamado de atención a la edil, al recordarle que violó el decálogo de austeridad republicana que firmó al asumir el cargo en 2024.

Esto luego de la difusión de denuncias ciudadanas en redes sociales que evidencian el estilo de vida de la funcionaria, el cual contrasta con el discurso de austeridad de la “Cuarta Transformación”.

La alcaldesa fue señalada por haber comprado un vestido con un valor superior a los 50 mil pesos para despachar en las oficinas del ayuntamiento.

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#Puebla 🗣️ El vocero de Morena en Puebla, Agustín Guerrero, hizo un llamado a la alcaldesa de Acatlán, Guadalupe Bárcenas, para que sea congruente con los principios de austeridad del partido, luego de que fue exhibida por gastos ostentosos y viajes de lujo.



"Si la gente hubiera… pic.twitter.com/2eByRL6xQl — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 10, 2026

Además, en meses pasados fue criticada tras documentarse un viaje que realizó a París, Francia, donde visitó restaurantes de lujo.

“Lo que hemos hecho siempre es pedirle a nuestros servidores públicos que respeten los principios del partido, que es por lo que la gente votó. Si hubieran querido votar por los derroches, los privilegios o la corrupción, pues votan por el PRI o por el PAN”, sentenció Guerrero Castillo.

Ante este escenario, el vocero confirmó que el partido tiene pleno conocimiento de las anomalías y previó la intervención de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena para iniciar un procedimiento sancionador.

Regidores de Acatlán cabildea la destitución en el Congreso

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, informó que este martes sostuvo una reunión con los regidores del Cabildo de Acatlán de Osorio que votaron a favor de la revocación de mandato de Guadalupe Bárcenas.

El líder de la bancada de Morena reiteró que siguen a la espera de que remitan el expediente oficial al Congreso del Estado.

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Gaspar Ramírez enfatizó que los regidores inconformes tienen la obligación de aportar pruebas que sustenten las presuntas irregularidades para que procedan conforme a derecho.

Entre las anomalías, el Cabildo acusó opacidad en el gasto del dinero público y disparidad en los salarios, pues mientras la alcaldesa percibe un sueldo de 80 mil pesos mensuales, los regidores ganan apenas 20 mil pesos.

Editor: Renato León

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