Fijan plazo de un mes para resolver conflicto entre Hueyapan y Atempan

El Congreso de Puebla fijó un plazo de un mes para solucionar el conflicto de límites territoriales que mantienen los municipios de Hueyapan y Atempan por la comunidad de Maloapan.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez, informó que tras la manifestación del martes entabló una mesa de trabajo con los pobladores de Hueyapan para escuchar sus reclamos.

Precisó que el Poder Legislativo se comprometió a consultar directamente al Instituto Registral y Catastral del Estado sobre la delimitación de ambos municipios sobre el cobro de impuestos y servicios públicos.

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#Puebla 🎥 El Congreso de Puebla pidió un mes de plazo a los habitantes de Hueyapan para aclarar el conflicto sobre sus límites territoriales, pues solicitarán un informe al Instituto Registral y Catastral del Estado.



Vía @_VeraFernandez pic.twitter.com/iFWmUtzUM3 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 10, 2026

A la par, esperan recibir de forma oficial la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dejó en el Congreso local la decisión definitiva sobre la delimitación territorial, facultad que asumió indebidamente el Instituto Catastral.

“Se llegó a un acuerdo con los habitantes para que se diera un plazo de un mes para que en ese mes pudiera el Congreso tener la información y darle el seguimiento jurídico que debe de ser, y los compañeros se retiraron, lo único que requerían es ser escuchados”, explicó Gaspar Ramírez.

El coordinador de la bancada de Morena destacó que el Poder Legislativo actuará con neutralidad para garantizar la gobernabilidad y la paz social en la región de la Sierra Nororiental.

Fue la tarde del martes 9 de junio cuando pobladores de bloquearon la circulación vehicular de la Calzada Ignacio Zaragoza para exigir la intervención de las diputadas y diputados locales.

Editor: Renato León

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