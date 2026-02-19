Texmelucan inaugura baños en Unidad Deportiva Ángeles Blancos

Con el objetivo de mejorar la infraestructura deportiva y fortalecer el bienestar de los texmeluquenses, el presidente municipal Juan Manuel Alonso Ramírez, inauguró la construcción de baños en la Unidad Deportiva Ángeles Blancos, trabajos que se realizaron a través del programa de Obra Comunitaria del Gobierno del Estado que encabeza Alejandro Armenta Mier.

El alcalde Juan Manuel Alonso, destacó que seguirá gestionando recursos para dar atención prioritaria a las necesidades de las unidades deportivas en el municipio, estas acciones dignifican el deporte y benefician tanto a equipos deportivos locales como visitantes.

La obra comunitaria fue gestionada por el Gobierno Municipal y con una inversión superior a los 340 mil pesos, se realizó la construcción del módulo que consiste en regaderas, sanitarios, trabajos en piso, techo y puertas.

El Presidente Municipal Juan Manuel Alonso, acompañado de la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Karla González Martínez; secretarios y funcionarios municipales, así como, integrantes de escuelas deportivas del municipio, cortaron el listón inaugural de esta importante obra.

El Gobierno de Texmelucan continúa con la rehabilitación de espacios deportivos y el mejoramiento de infraestructura para garantizar espacios dignos para la población.

