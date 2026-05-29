Explosión en Cuautlancingo moviliza a cuerpos de emergencia

Una fuerte explosión registrada al mediodía de este viernes alarmó a vecinos del municipio de Cuautlancingo. De manera preliminar, se presume que el estallido se originó en una caldera de los baños de vapor ubicados en la zona conocida como “El Calvario”, por lo que cuerpos de emergencia ya se encuentran en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 12:00 horas en un inmueble localizado sobre la calle Uranga, entre las calles Soledad y Avenida Margaritas, junto a los baños públicos “El Calvario”. Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas que originaron la explosión.

La magnitud del estruendo alertó a habitantes de la zona y a personas que transitaban por el lugar, quienes de inmediato se acercaron para verificar lo ocurrido y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Minutos después arribaron elementos de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública, quienes implementaron los protocolos de atención, resguardo y evaluación de riesgos en el área.

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A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Cuautlancingo informó que personal especializado realiza labores de inspección, aseguramiento de la zona y revisión preventiva de inmuebles aledaños, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población y determinar las causas del incidente.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma, evitar acercarse al perímetro acordonado y mantenerse informada únicamente mediante los canales oficiales del Ayuntamiento de Cuautlancingo.

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre personas lesionadas o víctimas derivadas de la explosión.

Editor: César A. García

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