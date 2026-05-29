Investigan robo y retención de conductora de plataforma en Puebla

Las autoridades ministeriales de Puebla investigan el robo de un automóvil y la posible participación de varias personas en la retención de una conductora de servicio ejecutivo, quien permaneció incomunicada durante varias horas antes de regresar a casa.

El caso comenzó luego de que familiares de Isis Anyeli N., de 41 años, reportaran su desaparición tras perder contacto con ella mientras trabajaba durante la madrugada en la capital poblana.

Como parte de las diligencias, personal especializado en desaparición de personas realizó trabajos de localización que permitieron confirmar que la mujer había regresado por sus propios medios a su vivienda ubicada en Galaxia La Calera.

Te puede interesar: Homicidio en centro de Huauchinango moviliza a autoridades

En la entrevista realizada por agentes ministeriales, la conductora explicó que acudió a recoger un servicio solicitado mediante una aplicación móvil en la colonia Xilotzingo. En ese punto, tres sujetos abordaron la unidad y posteriormente la habrían retenido durante varias horas.

La víctima aseguró que durante ese tiempo fue llevada por distintas zonas y finalmente abandonada en el municipio de Huajuapan de León, Oaxaca. También indicó que su automóvil, un Kia K3, fue robado por los responsables.

La Fiscalía continúa reuniendo pruebas y realizando investigaciones para ubicar a quienes participaron en el hecho y recuperar la unidad robada.

Te recomendamos: