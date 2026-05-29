Homicidio en centro de Huauchinango moviliza a autoridades

Una intensa movilización policiaca se registró este jueves en el centro de Huauchinango después de que un hombre fuera atacado con arma de fuego en inmediaciones de la avenida Revolución, cerca del monumento a la Madre Indígena.

El hecho ocurrió durante la tarde, cuando ciudadanos reportaron múltiples disparos frente a un establecimiento comercial. Minutos más tarde, elementos de la Policía Municipal confirmaron que un masculino se encontraba lesionado por impactos de bala.

La víctima fue identificada posteriormente como Hiram Madrigal Pedraza, de 45 años de edad. Según los primeros reportes, el ataque habría sido directo y perpetrado por un sujeto que huyó inmediatamente después de accionar el arma.

Personas que transitaban por la zona brindaron apoyo inicial al lesionado mientras arribaban los cuerpos de emergencia. Paramédicos lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada, aunque más tarde se informó que falleció debido a las heridas sufridas.

Tras el crimen, policías municipales implementaron el acordonamiento del área y resguardaron posibles indicios balísticos para facilitar las investigaciones ministeriales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) tomó conocimiento del caso y ya desarrolla las indagatorias correspondientes. Autoridades municipales indicaron que existen datos preliminares que podrían ayudar a ubicar al presunto responsable del homicidio.

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