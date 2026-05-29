Con Obra Comunitaria dignifican primaria en Metlaltoyuca: Bienestar

A través de Obra Comunitaria se impulsa el mejoramiento de espacios educativos y equipamiento en beneficio de los y las estudiantes, con el propósito de atender necesidades prioritarias y en esa tarea los y las maestras son fundamentales señaló la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, al enfatizar que atrás quedaron los gobiernos ajenos y que no hacen territorio.

Esto, al anunciar que, tras 15 años de abandono, en la Escuela Primaria “Aureliana Olivares”, ubicada en Metlaltoyuca, municipio de Francisco Z. Mena, se realizaron trabajos de mantenimiento y pintura con una inversión superior a los 400 mil pesos, recurso que permitió dignificar salones, pasillos, barandales, muros, así como diferentes áreas del plantel.

La secretaria de Bienestar reiteró que estas acciones contribuyen a fortalecer la educación, al ofrecer entornos más dignos, seguros y adecuados para que niñas, niños y jóvenes desarrollen sus capacidades en mejores condiciones.

Laura Artemisa García reconoció a las maestras y maestros, quienes en muchas ocasiones se convierten también en gestores para que sus estudiantes e instituciones cuenten con herramientas y mejoras, lo que refleja un compromiso más allá de las aulas.

Erica Ramírez Beltrán, tesorera de este Comité de Obra Comunitaria, destacó que el trabajo fue posible gracias a la suma de esfuerzos entre madres, padres de familia, docentes y directivos, quienes contribuyeron para hacer de la escuela un mejor sitio.

Por su parte, Laura Fabiola Presa, madre de familia de la institución, destacó la importancia de conservar el plantel en buenas condiciones, al señalar que contar con instalaciones limpias y adecuadas beneficia directamente a las niñas y niños.

Laura Artemisa García indicó que como parte del compromiso del gobernador Alejandro Armenta Mier con la educación y el bienestar de las familias poblanas, se impulsa el programa de Obra Comunitaria, modelo único a nivel nacional, para atender necesidades prioritarias en los 217 municipios “es la traducción de hacer territorio, de estar cerca de la gente y escucharla para que las acciones sociales respondan a sus requerimientos”.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Puebla reafirma su compromiso de impulsar entornos educativos dignos y mejores condiciones para las familias, siguiendo la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Alejandro Armenta.

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