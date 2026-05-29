Jóvenes deportistas de Zacatlán conocen a figuras del futbol

Bety Sánchez lleva a adolescentes de Zacatlán a convivir con estrellas del futbol como Cuauhtémoc Blanco, Ricardo La Volpe, Oribe Peralta, entre otros.

Gracias al convenio del Ayuntamiento con la Universidad del Deporte de Puebla, la presidenta municipal, Bety Sánchez cumplió el sueño de 20 integrantes de Academia Deportiva de Zacatlán para convivir con estrellas del fútbol mexicano.

Las y los adolescentes, quienes participan en esta academia fútbol como parte del vínculo con la Universidad del Deporte, estuvieron en Puebla los días 26 y 27 de mayo donde participaron en el SUMMIT 2026, un evento con pláticas motivacionales, pruebas deportivas y de resistencia, para continuar sus sueños de llegar algún día a la Liga MX.

Aquí, convivieron, escucharon y se tomaron fotos con entrenadores de la talla de Ricardo La Volpe, Miguel Herrera, Jesús Ramírez. Además, conocieron a Cuauhtémoc Blanco, Carlos Salcido, Oribe Peralta; así como Gaby, “La bonita Sánchez”, campeona mundial de boxeo, entre otros.

Las estrellas compartieron con todos ellos, sus experiencias de vida, para que ellos cumplan su sueño como deportistas.

Las y los adolescentes agradecieron a la presidenta Bety Sánchez y al gobernador, Alejandro Armenta por cumplir sus sueños.

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