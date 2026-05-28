Omar Muñoz inaugura Tercera Feria del Empleo en Sanctorum

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, inauguró la Tercera Feria del Empleo realizada en la junta auxiliar de Sanctorum, con el objetivo de acercar oportunidades laborales a las familias del municipio y fortalecer el desarrollo económico de la región mediante el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno.

Durante el evento, el alcalde destacó la relevancia económica de Sanctorum y San Lorenzo Almecatla, al señalar que ambas juntas auxiliares concentran el 17 por ciento de la inversión extranjera en el estado de Puebla, posicionándose como uno de los principales motores económicos de la entidad.

El edil expresó que la realización de esta feria en Sanctorum representa un reconocimiento al esfuerzo, la hospitalidad y la aportación económica de las familias de la comunidad, además de reafirmar el compromiso de su administración con el crecimiento y bienestar de la población.

“Cuautlancingo toma su posición en la zona conurbada como un acelerador de la economía en el estado, pero también como un municipio comprometido con el desarrollo y bienestar de las familias”, puntualizó.

Asimismo, resaltó la coordinación entre los tres niveles de gobierno para impulsar estrategias que permitan generar mejores empleos, fortalecer el desarrollo económico y ampliar las oportunidades para las y los ciudadanos.

En representación del secretario de Desarrollo Económico y Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla, Víctor Gabriel Chedraui, la subsecretaria de Empleo e Inspección, Raquel Medel Valencia, informó que durante esta jornada se ofertaron más de 5 mil vacantes, con salarios que van desde los 9 mil 500 hasta los 60 mil pesos mensuales.

La funcionaria estatal destacó que también se promovieron programas de movilidad laboral para enfermeras y enfermeros interesados en trabajar en Alemania, así como asesorías para la elaboración de currículum vitae, vinculación laboral, orientación para emprendedores y registro de marca.

“Trabajamos los tres niveles de gobierno para impulsar el trabajo digno, la justicia social y el bienestar de las familias poblanas”, señaló.

En el evento estuvieron presentes Raquel Medel Valencia, subsecretaria de Empleo e Inspección de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla; Elena Medina Castellanos, encargada de la Oficina de Representación en Puebla de la Secretaría de Economía del Gobierno de México; David Tenorio Palacios, director de Vinculación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP); María Teresa Alfaro, presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF; Carlos Armando Popoca, director del Servicio Nacional del Empleo en Puebla; y Giovanni Surizaday Pedraza Esquivel, secretario de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Cuautlancingo.

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