Cuautlancingo inicia Curso de Verano 2026 para la niñez

Como parte de las acciones para promover el deporte, la sana convivencia y el desarrollo integral de la niñez, el presidente municipal Omar Muñoz inauguró el Curso de Verano 2026, organizado por el Gobierno Municipal de Cuautlancingo.

El programa se llevará a cabo del 27 de julio al 7 de agosto en el Complejo Deportivo Centenario; está dirigido a niñas y niños de 6 a 15 años e incluye actividades de básquetbol, voleibol y fútbol, con un costo de recuperación de 25 pesos por día.

Durante su mensaje, el edil recordó que al inicio de su administración fueron rehabilitadas las canchas de dicho complejo para devolver a las familias espacios dignos para la práctica deportiva. Asimismo, anunció una serie de proyectos que consolidarán a Cuautlancingo como un referente en infraestructura deportiva.

Entre ellos destacó la próxima construcción del Centro Deportivo Cuautlancingo (CDC), el cual contará con una cancha de duela, cancha de fútbol rápido, pista para correr, área de calistenia y un skatepark. Señaló que este complejo permitirá ampliar la oferta de espacios para el desarrollo de distintas disciplinas y brindará instalaciones modernas a las y los deportistas del municipio.

También informó que el deportivo Uranga será fortalecido con dos nuevas canchas de fútbol rápido, un gimnasio al aire libre, una pista de tartán y la rehabilitación de las canchas de básquetbol, con el objetivo de ofrecer más espacios para la activación física y la convivencia familiar.

El presidente municipal anunció además el inicio de la rehabilitación integral del primer cuadro de la cabecera municipal, proyecto que contempla cableado subterráneo, mejoras en la movilidad, ampliación de banquetas, la intervención de la calle 16 de Septiembre y la construcción del Parque de las Infancias, un espacio diseñado para el esparcimiento y la convivencia de niñas, niños y familias.

Finalmente, subrayó que su administración continuará impulsando acciones que fortalezcan el deporte en todas sus disciplinas y generen mejores oportunidades para la niñez y la juventud.

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