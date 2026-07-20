Puebla combate producción de estupefacientes en la Sierra Norte

“Las y los poblanos deben estar seguros de que el Gobierno de Puebla actúa con estricto apego a la ley, no tenemos complicidad ni actuamos con omisión. Hacemos uso de todas las fuerzas, la tecnología y los instrumentos que tenemos para coadyuvar con las autoridades que se encargan de la procuración de justicia y de la seguridad”, sentenció el gobernador Alejandro Armenta Mier al presentar, durante la conferencia matutina, los resultados del programa “Cero Impunidad”.

El titular del Ejecutivo reconoció el trabajo coordinado entre la Fiscalía General de República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Marina y Protección Civil para salvaguardar la integridad de la población. Asimismo, destacó que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha puesto el ejemplo con una estrategia basada en el trabajo en equipo, sin omisión, persecución o fabricación de delitos. Además, convocó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho ilícito y dejó claro que, como gobernador, no permitirá la complicidad por ningún motivo.

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, afirmó que el servicio público exige honestidad, profesionalismo, dignidad y, sobre todo, amor a la ciudadanía. “Aquel servidor público que se preste a encubrir u omitir sus responsabilidades debe de recibir todo el castigo de la ley”, expresó. Además, reiteró que la SSP brindará respaldo a las autoridades municipales cuando así lo requieran.

Informó que uno de los delitos que se combate de forma prioritaria es el narcomenudeo. Como parte de estas acciones, autoridades localizaron y desmantelaron un laboratorio de producción de drogas sintéticas en el municipio de Jopala, en la Sierra Norte, el cual tenía aproximadamente un año de operación y contaba con capacidad para abastecer a Puebla y Veracruz. De igual forma, se aseguró otro laboratorio en Chila de la Sal. Precisó que durante la presente administración se han localizado cinco laboratorios, tres el año pasado y dos en lo que va de este 2026.

El vicealmirante Francisco Sánchez González subrayó que las drogas sintéticas representan una grave amenaza para la juventud, por lo que llamó a fortalecer una estrategia integral con la participación de los sectores de salud, educación, Sistema Estatal DIF y las instituciones responsables de la procuración de justicia. También recordó que las líneas de denuncia anónima 911 y 089 permanecen disponibles las 24 horas, los 365 días del año.

Por su parte, la fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt, informó sobre la detención de diversos directores de Seguridad Pública municipales por los delitos de encubrimiento ilícito, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal. Entre ellos se encuentran Manuel N., de Jopala; Ángel N., de Tlaola; Evencio N., de Tlapacoya; David N., de Chietla; Gonzalo N., de Tehuitzingo; y José Santiago N., de Chila de la Sal. Explicó que las carpetas de investigación derivan de denuncias anónimas fortalecidas con entrevistas, informes de investigación, inspecciones ministeriales, análisis de información y documentación remitida a la FGR, además de evidencia relacionada con laboratorios para la elaboración de drogas sintéticas.

Finalmente, la fiscal general destacó que la incidencia delictiva en Puebla registró una reducción durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025. Entre los principales indicadores sobresalen la disminución de 25.2 por ciento en robo de vehículo; 33.4 por ciento en robo de vehículo con mercancía; 21.5 por ciento en homicidio doloso; 66.7 por ciento en feminicidio; 61.5 por ciento en secuestro; 30.8 por ciento en extorsión; 13.8 por ciento en desaparición de personas; 27.3 por ciento en privación ilegal de la libertad; 12.01 por ciento en lesiones dolosas; 9.3 por ciento en robo a comercio; 1.8 por ciento en robo a transeúnte; 1.5 por ciento en robo de motocicleta y 0.8 por ciento en robo a casa habitación, resultados que, afirmó, reflejan que en Puebla prevalece una política de Cero Impunidad con acciones contundentes.

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