Armenta exhorta a blindar cultura, deporte y obra comunitaria

Garantizar presupuesto permanente para el deporte, la cultura, el arte y la obra comunitaria permitirá consolidar una política pública de largo plazo para fortalecer el tejido social y prevenir la violencia, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier, al hacer un llamado respetuoso al Congreso del Estado para que, al igual que ocurrió con los programas federales durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, los programas de deporte y bienestar queden establecidos como derechos sociales mediante la bioética social, con el propósito de garantizar presupuesto permanente para la cultura, el deporte, el arte y la obra comunitaria.

Durante la entrega de apoyos del programa Obra Comunitaria a la agrupación de danza folclórica Tonatiuh Kuali, de Cuautlancingo, y a la Asociación Civil Scouts Autónomos Grupo 32 Puebla, el Ejecutivo estatal destacó que la inversión más importante es la que se realiza en las personas, al señalar que la práctica del deporte, la cultura, el arte y actividades formativas fortalece el tejido social y genera mejores condiciones de seguridad.

El ejecutivo estatal reflexionó sobre los recursos públicos destinados al Museo Internacional del Barroco en 2014 y señaló que esa inversión pudo destinarse al fortalecimiento de la infraestructura y el desarrollo deportivo para colocar a Puebla al nivel de entidades como Jalisco y Nuevo León.

Subrayó que los apoyos otorgados permitirán al grupo Tonatiuh Kuali, integrado por 40 bailarines de entre 8 y 45 años, adquirir vestuario para representar a Puebla y a México en el 4.º Festival Internacional de Folclor en Chepén, Perú. Asimismo, la Asociación Civil Scouts Autónomos Grupo 32 Puebla, con más de 40 años de servicio y atención a niñas, niños y jóvenes desde los tres años de edad, recibirá recursos para el mejoramiento de su módulo recreativo ubicado en la colonia La Margarita.

La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García, informó que ambas entregas forman parte del programa Obra Comunitaria, estrategia que impulsa proyectos con impacto social y fomenta la participación ciudadana. Destacó que el grupo de danza preserva y difunde las tradiciones mexicanas mediante la formación artística de niñas, niños y jóvenes, mientras que la organización scout desarrolla actividades de inclusión, protección civil, reforestación y servicio comunitario, además de haber participado en la atención de emergencias como los sismos de 1985 y 2017, inundaciones y la pandemia. Estas acciones fortalecen la política social del Gobierno del Estado en coordinación con la visión humanista promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En representación de la Asociación Civil Scouts Autónomos Grupo 32 Puebla, María Graciela González agradeció el respaldo institucional y expresó que este apoyo permitirá continuar con la formación de niñas, niños y jóvenes en valores, servicio comunitario, contacto con la naturaleza, primeros auxilios, rescate y cultura de paz, al reconocer que la colaboración entre sociedad y gobierno fortalece la construcción de una juventud con mayores oportunidades y compromiso con Puebla.

Por su parte, el integrante de la Asociación Civil Scouts Autónomos Grupo 32 Puebla, Jesús Armando de la Rosa Abraham agradeció el apoyo de la administración estatal ya que aseguró que este grupo representa a un Sendero de Paz como lo marca la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso de seguir con el impulso de la Obra Comunitaria como un instrumento para fortalecer el desarrollo social, la cultura, el deporte y la participación ciudadana en beneficio de las y los poblanos.

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