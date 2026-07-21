FGE logra sentencia de casi 7 años por abuso sexual infantil

Como resultado de las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla, se obtuvo sentencia condenatoria de 6 años, 10 meses y 15 días de prisión en contra de Óscar de Jesús N., penalmente responsable del delito de abuso sexual cometido en agravio de una víctima de identidad reservada.

De acuerdo con las investigaciones, el 19 de octubre de 2023, el hoy sentenciado se encontraba al interior de un hotel ubicado en la colonia San Miguel La Venta, en la ciudad de Puebla, junto con su pareja y el hijo de esta, un niño de seis años de edad. Durante la madrugada, aprovechando que la madre del menor permanecía dormida, realizó actos de naturaleza sexual en contra de la víctima.

Horas después, el niño informó a su madre lo ocurrido, quien solicitó de inmediato el apoyo de elementos policiales, logrando la detención del responsable.

Durante el proceso penal, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres acreditó plenamente la responsabilidad de Óscar de Jesús N., mediante pruebas científicas, periciales y testimoniales, las cuales fueron valoradas por el Tribunal de Enjuiciamiento para emitir el fallo condenatorio.

Además de la pena privativa de la libertad, el órgano jurisdiccional impuso al sentenciado el pago de una multa, negó el beneficio de la conmutación de la pena y ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo que dure la condena, quedando a disposición del juez de ejecución para el cumplimiento de la sentencia.

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