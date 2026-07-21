Puebla será sede del campeonato Sub 20 de Concacaf 2026 

Puebla será la sede del campeonato Sub 20 de Concacaf 2026, el principal torneo juvenil masculino de la región. Participan 252 atletas de 12 selecciones nacionales en tres grupos. El campeonato es crucial para la clasificación al Mundial Sub 20 de 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La fase de grupos y cuartos de final se llevarán a cabo en el estadio Guadalajara y Cuauhtémoc del 24 de julio al 5 de agosto, mientras que las semifinales y la final se realizará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el 7 y 9 de agosto, respectivamente.

El gobernador Alejandro Armenta Mier reiteró que el deporte representa una herramienta para construir paz, fortalecer el tejido social y generar oportunidades para niñas, niños y jóvenes, y recordó que Puebla es epicentro del deporte, por lo que esta actividad constituye una política de Estado para prevenir la delincuencia, promover valores y consolidar una sociedad con mayor bienestar, en congruencia con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Armenta Mier destacó que los resultados del impulso al deporte ya son una realidad. En la Olimpiada Nacional CONADE 2026, Puebla pasó de 120 a 150 medallas y casi duplicó las preseas de oro, al pasar de 11 a 24 en un año. Explicó que la estrategia estatal fortalece el deporte comunitario, escolar, de alto rendimiento y profesional para consolidar un semillero permanente de talentos.

Asimismo, subrayó que cada padre y madre de familia que dedica tiempo, amor y esfuerzo a la educación, la cultura y el deporte de sus hijas e hijos contribuye a cerrar el paso a la delincuencia. Señaló que los resultados presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Consejo Nacional de Seguridad Pública, validados por la Fiscalía General de la República (FGR), reflejan una disminución en la incidencia delictiva, lo que confirma que la estrategia de seguridad y prevención avanza con resultados.

Durante la conferencia mañanera, el gobernador entregó un reconocimiento a la maratonista Martha Rojas Márquez por más de 40 años de trayectoria deportiva y presentó al equipo profesional de básquetbol Lobos Puebla.

El presidente del equipo, Ángel Fernando Morales Blanchet, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y anunció que Lobos Puebla debutará los días 23 y 24 de julio en el Gimnasio Miguel Hidalgo frente al equipo de Cancún. Destacó que el conjunto cuenta con un cuerpo técnico de amplia experiencia y jugadores de selección nacional, varios de ellos con trayectoria en Europa.

En su intervención, el Head Coach de Lobos Puebla, Francisco Olmos, agradeció al gobernador por la alianza y expresó su emoción y responsabilidad por competir en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP). Destacó la calidad del grupo formado, con una mentalidad enfocada en ganar, y aseguró que Puebla es el mejor estado de la liga. Resaltó la importancia de generar un ambiente de apoyo entre el equipo y la afición, esperando que el primer partido en Cancún sea un éxito con gran concurrencia. El entrenador subrayó que la liga es muy competitiva y que el objetivo es ser contendientes.

Por su parte, la secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, resaltó que por primera vez las y los atletas reciben estímulos económicos de 30 mil pesos para su preparación, 35 mil pesos por medalla de bronce, 65 mil por plata y 100 mil por oro. Recordó que el pasado 20 de julio el gobernador acompañó el abanderamiento de la delegación mexicana, ceremonia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el director de la CONADE, Romel Pacheco Marrufo.

En tanto, la gerente general de Guerreras de Puebla, Jessica Ibarra Castro, anunció la próxima convocatoria para la Liga Estatal de Voleibol, la cual reunirá a 240 equipos escolares Sub-18 de 12 regiones de la entidad con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo y facilitar oportunidades educativas mediante becas. También informó sobre la creación de academias de voleibol para niñas y niños, así como el fortalecimiento del equipo representativo de la Universidad del Deporte.

El asesor deportivo de la Secretaría de Deporte y Juventud, Roberto Ruiz Esparza, destacó que Puebla se consolida como una sede confiable para eventos de gran nivel, gracias a la organización y las condiciones que ofrece. Subrayó que, además de contar con una excelente infraestructura para el torneo, la entidad brinda un entorno de seguridad que garantiza la tranquilidad de participantes, equipos y asistentes.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el deporte como motor de bienestar, inclusión y desarrollo social, con el propósito de construir comunidades más fuertes, seguras y con mayores oportunidades para todas y todos.

Te recomendamos: