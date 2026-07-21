Christopher Nolan logró adaptar “La Odisea” tras dos décadas de intentos

Después de más de 20 años de intentos, el director Christopher Nolan finalmente logró concretar uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera: la adaptación cinematográfica de La Odisea, el célebre poema épico atribuido a Homero.

El cineasta reveló que este deseo nació mucho antes de convertirse en uno de los realizadores más reconocidos de Hollywood. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, Nolan estuvo cerca de dirigir una película inspirada en la Guerra de Troya a principios de la década de los 2000.

Sin embargo, el proyecto no prosperó y terminó alejándose de esa historia, enfocándose en otros filmes que marcarían su trayectoria, como Batman Begins, Inception, Interstellar y Oppenheimer.

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El director explicó que, tras años de experiencia, encontró el momento adecuado para regresar a la mitología griega y llevar al cine el viaje de Odiseo. Consideró que solo después de acumular conocimientos técnicos y narrativos pudo afrontar la complejidad de una de las obras más influyentes de la literatura universal.

La producción destaca por su gran escala y por reunir un elenco encabezado por Matt Damon, acompañado por Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y Charlize Theron, entre otros.

Con este estreno, Nolan cumple un objetivo que permaneció pendiente durante dos décadas y suma a su filmografía una adaptación de una de las epopeyas más importantes de la cultura occidental, llevando a una nueva generación la historia del rey de Ítaca y su largo viaje de regreso a casa.

Editor: Arturo Medina

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