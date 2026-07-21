China acelera la carrera por la IA con el lanzamiento de Kimi K3

China dio un nuevo paso en la competencia global por el desarrollo de la inteligencia artificial con la presentación de Kimi K3, un modelo de código abierto con una arquitectura de 2.8 billones de parámetros desarrollado por la empresa Moonshot AI, que busca posicionarse entre los sistemas más avanzados disponibles para desarrolladores e investigadores.

El lanzamiento de Kimi K3 forma parte de la estrategia de las empresas tecnológicas chinas para impulsar modelos abiertos capaces de competir con las soluciones desarrolladas por las empresas estadounidenses. De acuerdo con Moonshot AI, el sistema fue diseñado para ofrecer un alto rendimiento en tareas de programación, razonamiento y automatización.

Especialistas del sector señalan que el nuevo modelo ha mostrado resultados competitivos en diversas pruebas de desempeño, especialmente en generación de código y ejecución de tareas complejas.

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Aunque aún se esperan evaluaciones independientes más amplias, su llegada ha sido vista como un avance importante dentro de la carrera internacional para desarrollar modelos de inteligencia artificial.

El anuncio también refleja el crecimiento acelerado del ecosistema chino de inteligencia artificial, que en los últimos años ha incrementado sus inversiones y el desarrollo de tecnologías abiertas pese a las restricciones impuestas por Estados Unidos para el acceso a ciertos semiconductores de alto rendimiento.

Con Kimi K3, China fortalece su presencia en un mercado donde la innovación en inteligencia artificial se ha convertido en un factor estratégico para la economía y el desarrollo tecnológico.

Editor: Arturo Medina

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