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lunes, julio 20, 2026
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Unidad de la Ruta 12 atropella a adulto mayor en Puebla

Por:
Amaury Jiménez
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El accidente ocurrió en la calle 7 Norte, entre avenidas 10 y 12 Poniente.

Un adulto mayor terminó lesionado después de ser atropellado por una unidad del transporte público la tarde de este lunes, hecho que generó una fuerte movilización de elementos de seguridad y Protección Civil municipal en calles del Centro Histórico de Puebla.

Los primeros reportes señalan que el hecho ocurrió la tarde de este lunes, cuando la unidad 49 de la Ruta 12 atropelló a un hombre de la tercera edad sobre la calle 7 Norte, entre las avenidas 10 y 12 Poniente, en el corazón de la capital poblana.

Testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia para brindar atención al hombre lesionado, mientras la circulación en la zona registró afectaciones durante varios minutos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre el estado de salud de la víctima ni la situación legal del conductor.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre las causas del accidente y las responsabilidades correspondientes.

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