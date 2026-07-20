Abren investigación por agresión a agentes de Tránsito en la Juárez

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación por la agresión que sufrieron dos agentes de Tránsito Municipal de Puebla mientras realizaban una infracción vehicular sobre la Avenida Juárez. Los hechos quedaron registrados en video por un testigo, material que ahora forma parte de las pruebas para identificar y ubicar a los presuntos responsables.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió luego de que elementos de la patrulla PDLC-114, adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), retiraran una placa de circulación a un automóvil que se encontraba estacionado en doble fila.

La intervención derivó en una confrontación con un grupo de cinco personas que exigía la devolución de la placa y la cancelación de la infracción. Al no obtener respuesta favorable, los civiles recurrieron a la violencia física contra los uniformados.

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En las imágenes difundidas se observa la forma en que el agente es golpeado, sometido y despojado momentáneamente de su arma de cargo, la cual termina en el suelo, mientras su compañera es retenida para impedir que interviniera o solicitara apoyo. Tras la agresión, los involucrados huyeron del sitio antes del arribo de más autoridades.

Los policías notificaron lo ocurrido a sus superiores, quienes dieron parte a la FGE para iniciar las investigaciones correspondientes. Las autoridades buscan identificar a los agresores mediante el análisis del video y otros elementos de prueba, con el propósito de determinar las responsabilidades penales que correspondan.

Editor: César A. García

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