Armenta reconoce a Espeleo Rescate México por labor especializada

Integrantes de Espeleo Rescate México (ERM) recibieron el reconocimiento del Gobierno del Estado por su destacada labor humanitaria y su contribución en operaciones de rescate de alta especialización, en un acto encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien afirmó que proteger la vida y reconocer a quienes sirven con profesionalismo, valentía y solidaridad fortalece la seguridad, el bienestar y la capacidad de respuesta de Puebla ante situaciones de emergencia.

Ante medios de comunicación, el Ejecutivo estatal expresó su respeto y admiración hacia Rogelio Hernández Vergara, Alfredo Bravo Bonilla, Aura Montiel Camacho, Ángeles Armenta Castillo y el resto de las y los integrantes de ERM, al subrayar que su trabajo permite rescatar con vida a personas en situaciones extremas y, cuando las circunstancias lo exigen, recuperar a quienes perdieron la vida para brindar certeza y tranquilidad a sus familias.

En ese sentido, instruyó a las secretarías de Gobernación y de Planeación, Finanzas y Administración realizar las gestiones correspondientes para concretar el reconocimiento económico como muestra del agradecimiento institucional.

El gobernador también resaltó la coordinación que mantiene el Gobierno del Estado, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, encabezada por el coronel Bernabé López Santos, con grupos especializados y autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender emergencias.

Como ejemplo, la reciente intervención en el municipio de Cuetzalan, donde la participación conjunta de Protección Civil Estatal y Espeleo Rescate México permitió desarrollar un operativo técnico bajo estrictos protocolos de seguridad, privilegiando en todo momento la protección de las y los rescatistas y el acompañamiento responsable a las familias afectadas, en concordancia con la Estrategia Nacional de Protección Civil impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En representación de Espeleo Rescate México, Ángeles Armenta Castillo señaló que este reconocimiento dignifica una labor realizada por numerosas organizaciones y especialistas que trabajan de manera coordinada para atender emergencias en cavernas y zonas de difícil acceso.

Por su parte, Alfredo Bravo Bonilla destacó que se trata del primer reconocimiento otorgado por un gobierno estatal a esta agrupación sin fines de lucro, lo que fortalece el compromiso de continuar la colaboración en tareas de rescate, investigación, prevención y turismo seguro. Asimismo, Sergio Santana Muñoz afirmó que la capacitación permanente y la protección de la vida de rescatistas y personas afectadas constituyen el principio fundamental de su labor, desarrollada desde hace más de 25 años con vocación de servicio.

El Gobierno del Estado de Puebla refrenda su compromiso de fortalecer la cultura de la prevención, la coordinación institucional y el reconocimiento a quienes, con preparación, solidaridad y profundo sentido humano, arriesgan su integridad para ayudar a otras personas. Los testimonios de las y los integrantes de Espeleo Rescate México reflejaron que cada rescate representa un acto de respeto hacia la vida, de acompañamiento a las familias y de esperanza para la sociedad, valores que distinguen el trabajo conjunto entre ciudadanía y autoridades en favor del bienestar de las y los poblanos.

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