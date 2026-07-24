Lobos Puebla debuta en la LNBP con apoyo de la afición poblana

Entre música, actividades recreativas y un ambiente lleno de entusiasmo, la afición poblana celebró el regreso del básquetbol profesional con el debut de Lobos Puebla en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), encuentro al que asistió el gobernador Alejandro Armenta Mier acompañado por su esposa, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Ceci Arellano.

La jornada reflejó la visión humanista del Gobierno del Estado al impulsar el deporte como una herramienta de transformación social, convivencia y formación para las nuevas generaciones, con espacios que acercan a niñas, niños y jóvenes a disciplinas que fortalecen valores, talento y trabajo en equipo.

El Gimnasio Miguel Hidalgo recibió a familias poblanas que disfrutaron una zona con dinámicas, música y actividades previas al encuentro inaugural. La titular de la Secretaría de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, acompañó esta jornada que promovió la convivencia y el deporte profesional.

La aficionada al básquetbol, Sofía, destacó su emoción por presenciar el debut de Lobos Puebla y celebró que la entidad vuelva a contar con partidos profesionales. También resaltó el ambiente familiar que permitió disfrutar la jornada junto a su mamá.

El aficionado al básquetbol, Jerek Pastel Santiago, reconoció el ambiente agradable que se vivió durante el encuentro y consideró positivo el regreso de una liga profesional en el estado, al señalar que estos espacios generan convivencia y nuevas oportunidades para impulsar el deporte.

El padre de familia, Santiago, resaltó la importancia de contar con eventos deportivos que permitan compartir momentos con sus hijos y fomentar la práctica de disciplinas como el básquetbol. Consideró que estas actividades representan alternativas positivas para las nuevas generaciones.

Con Lobos Puebla en la LNBP, el Gobierno del Estado amplía la oferta deportiva y fortalece espacios para el desarrollo de niñas, niños y jóvenes. A través de estos proyectos, Puebla, Tierra de Campeonas y Campeones, consolida una cultura deportiva que promueve alternativas positivas para las nuevas generaciones.

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