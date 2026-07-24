San Pedro Cholula realiza más de 140 acciones de alumbrado público

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, a través de la Dirección de Servicios Públicos Generales, continúa impulsando acciones para mejorar los servicios públicos en beneficio de las y los cholultecas. Del 13 al 19 de julio, el área de Alumbrado Público llevó a cabo más de 140 acciones en distintos puntos del municipio.

Como parte de la visión de la presidenta municipal, se mantiene como prioridad contar con espacios públicos bien iluminados que contribuyan a brindar mayor seguridad, bienestar y tranquilidad a las familias cholultecas.

Entre las acciones realizadas destacan 117 reparaciones de luminarias para garantizar su correcto funcionamiento, las cuales incluyeron cambio de fotoceldas, sustitución de lámparas LED, reconexiones eléctricas y reemplazo de receptáculos. Asimismo, se efectuaron siete diagnósticos en zonas como el Barrio de Xalaxco, la calle Industria, la calle 2 Poniente y el fraccionamiento San Diego Los Sauces, con el objetivo de detectar y atender oportunamente las fallas.

En materia de supervisión, se realizaron 15 recorridos para identificar desperfectos y programar su atención inmediata, con especial énfasis en el mantenimiento de líneas subterráneas y luminarias tipo sombrero. Además, se llevaron a cabo tres trabajos de suministro para la protección, mantenimiento e instalación de centros de carga eléctrica de 100 amperes.

Las cuadrillas de Alumbrado Público brindaron atención en las juntas auxiliares de San Diego Cuachayotla, San Gregorio Zacapechpan, San Juan Tlautla, San Matías Cocoyotla y Santiago Momoxpan, así como en los barrios de La Magdalena, San Miguel Tianguisnáhuatl y San Pablo Tecamac.

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